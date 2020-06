Andrzej Duda o broni jądrowej w Polsce: To plotki

24.06.20, 17:08

Jak powiedział mediom prezydent Andrzej Duda, który odbywa właśnie wizytę w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie rozmawiał on z prezydentem USA Donaldem Trumpem o możliwości przeniesienia do Polski broni jądrowej.

Prezydent Andrzej Duda w czasie spotkania z polskimi dziennikarzami przed wizytą w Białym Domu był pytany o ewentualne rozmowy na temat przeniesienia do Polski broni jądrowej.

-„Nie rozmawiałam nigdy z panem prezydentem Donaldem Trumpem na ten temat. Ja wiem, że w Polsce pojawia się mnóstwo plotek w tej kwestii, ale nigdy to zagadnienie nie było przedmiotem naszej rozmowy” – stwierdził Andrzej Duda.

Wcześniej list do prezydenta w tej sprawie wysłał kandydat KO Rafał Trzaskowski, który pytał w nim o cel wizyty w Waszyngtonie:

-„Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj akurat panuje zgoda. Jest to jeden z niewielu przykładów kontynuacji polityki zagranicznej, bo przypominam że to rządy PO i PSL negocjowały sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski i tutaj rząd PiS-u wcielał to w życie. Tutaj mamy rzeczywiście kontynuację. Natomiast dochodzą do nas różnego rodzaju sygnały o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoją broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy również o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce” – pisał polityk.

kak/PAP