Antoni Macierewicz: Musimy dbać o polskie interesy!

Były szef MON Antoni Macierewicz wziął dziś udział w manifestacji poparcia dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy pod Pałacem Prezydenckim.

- „Dziś skandujemy to imię, które ma zwyciężyć dla Polski. O to chodzi, bo tu nie chodzi o sprawy personalne. Tu chodzi o odpowiedź na pytanie: czyja będzie Polska? Czyja? Czy Polska będzie oligarchii czy Polska będzie narodu Polskiego? Czy Polska będzie Polaków?” – powiedział marszałek senior.

- „To pytanie postawił 28 lat temu Jan Olszewski. To pytanie postawił wtedy, gdy układ okrągłego stołu dążył do tego, by obalić próbę odbudowy niepodległości Polski. Od tamtego czasu realizujemy program niepodległościowy i który dziś stoi przed nami jako największe wyzwanie narodu Polskiego od ponad 200 lat. Za dwa dni będą się rozstrzygały losy narodu polskiego” - dodał.

Polityk stanowczo podkreślił:

- „Naszym obowiązkiem jest dbanie o polskie interesy!”.

Zwracając uwagę na to, jak bardzo istotne dla Polski są niedzielne wybory, pytał:

- „Czyja ma być Polska? Tych, którzy patrzą na Berlin czy Moskwę? Czy tych co patrzą na Warszawę, każde polskie miasto, każdą polską wieś, każdą rodzinę?”.

kak/niezależna.pl