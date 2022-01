Antysemityzm w UK. Dwóch Żydów pobitych przed Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Wielka Brytania ma spory problem z antysemityzmem. O rosnącej fali nienawiści informowaliśmy już przed kilkoma laty. W tej kwestii najwidoczniej niewiele się zmienia, ponieważ przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu pobito dwóch Żydów.

W sprawie aresztowany został 18-latek, który ma być sprawcą pobicia. Atak miał miejsce w środę, przed godziną 22. w londyńskiej gminie Haringey. Policja udostępniła nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać moment napaści.

Do ataku doszło w momencie, gdy dwóch Żydów zamykało prowadzoną przez siebie piekarnię. Najpierw w ich stronę poleciała butelka, potem napastnik rzucił się na nich z pięściami. Obaj mężczyźni ucierpieli w starciu z napastnikiem. Jeden z nich ma złamaną rękę i siniaki, drugi uraz oka oraz siniaki.

Policja poinformowała, że napaść traktuje jako przestępstwo z nienawiści. Do sprawy odniosła się nawet szefowa brytyjskiego MSW. Priti Patel podkreśliła, że to „absolutnie nikczemny atak”.

We are horrified by the vicious and unprovoked assault on two Jewish men in London.



We pray for the victims' full recovery and call on @MetPoliceUK to do everything in its power to bring the perpetrator of this shocking antisemitic attack to justice.pic.twitter.com/EmsdedCShk