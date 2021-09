Apple oferuje finansowanie zabijania nienarodzonych dzieci teksańskim pracownikom

Po wprowadzeniu przez Teksas zwiększonej ochrony nienarodzonych aborcjoniści nie ustają w atakach na ten amerykański stan i propozycjach obejścia obowiązującego tam prawa. Apple zaproponował swoim pracownikom pokrywanie kosztów aborcji poza terenem Teksasu. Tim Cook, dyrektor naczelny tej znanej korporacji, na spotkaniu, które odbyło się 17 września i było emitowane dla 160.000 pracowników Apple’a na świecie, stwierdził, że pomocne w sfinansowaniu aborcji poza granicami stanu będzie ubezpieczenie medyczne.

Nagranie ze spotkania, które było przeznaczone tylko dla pracowników firmy, uzyskał „New York Times”. Cook zasugerował też pomoc w batalii prawnej przeciwko Teksasowi i zakazowi zabijania nienarodzonych. Obowiązujące w Teksasie prawo zaskarżyła już do sądu administracja „katolickiego” prezydenta Joe Bidena. Na 1 października wyznaczono federalną rozprawę sądu w celu rozpatrzenia tymczasowego zablokowania zakazu aborcji w Teksasie.

Nowe prawo obowiązuje w Teksasie od 1 września i jest szansa na to, że dzięki niemu praktycznie wszystkie do tej pory dokonywane w tym stanie aborcje zostaną uniemożliwione. Według nowych przepisów aborcja jest przestępstwem, jeśli wykryto bicie serca nienarodzonego dziecka, co zazwyczaj jest możliwe w szóstym tygodniu ciąży, a więc – jak zauważa Ashley Sadler z „Life Site News” – „często (...) zanim kobieta wie, że jest w ciąży”.

Apple nie jest jedyną firmą, która zajęła stanowisko w sprawie zakazu zabijania nienarodzonych w Teksasie. Jak informuje portal „MSN”, „Hewlett-Packard Enterprise, Match Group (firma matka Tindera), aplikacja randkowa Bumble i niektóre mniejsze firmy, takie jak (…) QuestionPro, także zobowiązały się pomóc pracownikom usytuowanym w Teksasie” obejść obowiązujące prawo.

Z kolei Lyft i Uber obiecały pokrycie kosztów sądowych kierowców, którzy umożliwili uzyskanie dostępu do aborcji. Zaś firma hostingowa GoDaddy postanowiła usunąć ze swoich serwerów prolifewhistleblower.com – stronę internetową prowadzoną przez Texas Right to Life, która ułatwiała dostarczanie informacji o mordowaniu dzieci nienarodzonych w celu podjęcia działań sądowych.

Badania pokazują, że około 50 procent Amerykanów uważa, iż aborcja powinna być zakazana, gdy wykrywalne jest bicie serca dziecka. W piątek gubernator Greg Abbott zatwierdził jako prawo kolejne ograniczenia aborcji w Teksasie, które obejmują restrykcje na medykamenty wywołujące sztuczne poronienie i zwiększenie kar dla tych, którzy dostarczają usługi aborcyjne.

jjf/LifeSiteNews.com, msn.com