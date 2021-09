Atak na biuro poselskie byłej premier RP

W Wadowicach doszło do ataku na biuro poselskie obecnej europosłanki PiS, a byłem premier Rzeczpospolitej – Beaty Szydło. Próbowano zniszczyć i wyrwać tablicę informacyjną. Pozostawiono też znicz oraz antyrządowy plakat.

O całej sprawie poinformował na swym facebookowym profilu poseł PiS, a zarazem przewodniczący tej formacji w Wadowicach – Filip Kaczyński. To właśnie on dzieli bowiem swe wadowickie biuro poselskie z Beatą Szydło.

Wandale uszkodzili mieszczące się w mieście Jana Pawła II biuro polityków PiS, próbując wyrwać ze ściany budynku tablicę informacyjną. Przed wejściem postawiono też transparent z napisem: „Pamięci ofiar polityki granicznej PiS”. Ustawiono też znicz.

Filip Kaczyński za akt agresji i wandalizmu wymierzonego w osoby związane z partią rządzącą w jednoznaczny sposób obarczył polityków opozycji totalnej, z Franciszkiem Sterczewskim i Klaudią Jachirą na czele. Zapytał też publicznie: „Zadowoleni jesteście z siebie Platformo Obywatelska?”. I zaapelował: „Opamiętajcie się”.

Przypomnijmy, że w 2010 roku doszło w Łodzi do mordu politycznego na asystencie europosła PiS Janusza Wojciechowskiego – ś.p. Marku Rosiaku. Sprawca już po ujęciu go przez policję, wykrzykiwał, że chciał zabić Kaczyńskiego, bo go nienawidzi.

ren/facebook