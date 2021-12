Ataki opozycji PiS-owi niestraszne. Zjednoczona Prawica z mocną przewagą

Afera wokół wiceministra sportu Łukasza Mejzy i sobotnie spotkanie liderów europejskiej prawicy w Warszawie stały się dla opozycji okazją do kolejnych ataków skierowanych w partię rządzącą. Ataki te najwyraźniej Prawu i Sprawiedliwości jednak nie szkodzą. Pokazuje to najnowszy sondaż wykonany przez Social Changes dla wPolityce.pl, który daje Zjednoczonej Prawicy dużą przewagę nad opozycją.

Na formację rządzącą chce głosować 38 proc. uczestników badania. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej, która może liczyć na 24 proc. Polska 2050 Szymona Hołowni plasuje się na trzecim miejscu z wynikiem 13 proc.

Na Konfederację wskazało 9 proc. respondentów. Również 9 proc. chce oddać głos na Lewicę. PSL, Kukiz’15 i Porozumienie popiera po 2 proc. ankietowanych.

kak/wPolityce.pl