Australijskie transportery opancerzone już gotowe dla Ukrainy

„Ekskluzywne zdjęcie jednego z pierwszych czterech australijskich Bushmasterów świeżo odmalowanych i zmodernizowanych przed lotem do Europy” – czytamy we spisie australijskiego dziennikarza, który załącza także zdjęcie pojazdu.

Transportery te, cenione na całym świecie za wysoką ochronę bezpieczeństwa znajdujących się w nich żołnierzy, zgodnie z zapowiedzią rządu Australii trafią na Ukrainę. Mają one zostać przetransportowane do Europy na pokładach ciężkich wojskowych samolotów transportowych C-17.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy osobiście apelował w sprawie sprzętu wojskowego przemawiając za pomocą łącza internetowego w parlamencie Australii.

– Nie przekazujemy jedynie naszych modlitw, wysyłamy naszą broń, amunicję, pomoc humanitarną, nasze kamizelki kuloodporne – powiedział premier Australii Scott Morrison.

