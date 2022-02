,,Będą w was napier****ć z każdego okna''. Przesłanie żołnierzy Ukrainy dla rosyjskiego najeźdźcy

Ukraińcy nie boją się morderców Putina. Dowodzi tego kolejne nagranie, na którym jeden z żołnierzy ostrzega Rosjan przed atakowaniem Kijowa. „Chcę, byście zastanowili się, gdzie idziecie. Kijów ma wiele milionów ludzi. Będą w was napier****ć z każdego okna” – mówi jeden z obrońców ukraińskiej stolicy.

Rosjanom nadal nie udało się zdobyć Kijowa, mimo że miasto zostało otoczone. Mieszkańcy i żołnierze bronią się niezwykle skutecznie, a Rosja ponosi kolejne poważne straty zarówno osobowe, jak i sprzętowe.

„Cały miesiąc marzliście w jeb***m Rostowie, by przyjechać tu i zdechnąć w Kijowie”

- powiedział żołnierz na wspomnianym wideo, w którym zniechęca Rosjan do atakowania Ukrainy.

Ostrzega „młodych chłopaków”, przed atakowaniem Kijowa. Dodaje, że gdy tu przybędą, „napier****ł” ich będzie każdy, a obrońcy mają koktajle mołotowa i mnóstwo javelinów oraz stingerów. Zaapelował, aby Rosjanie poddali się, a zostaną nakarmieni i napojeni.

#Ukraine A message from #Kyiv to #Russian soldiers and nation. You have one last chance to surrender and leave us alone. Otherwise you all are gonna die in #Ukraine. #war pic.twitter.com/BY2qbVRmnN