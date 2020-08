Będzie gorąco? Szykują kolejne protesty - pojawiło się nawet ,,ABC demonstranta''

Utrudnianie pracy Policji, która zatrzymała transseksualnego przestępcę przez aktywistów LGBT i sztuczne zamieszanie wywołane przez polityków takich jak Jachira czy Śmiszek, przyniosło zamierzony skutek. Komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zaapelowała o „natychmiastowe uwolnienie” Michała Sz., ps. „Margot”, wobec, którego sąd zastosował dwumiesięczny areszt. Natomiast, w Polsce oraz na Wyspach Brytyjskich w ramach „solidarności z Margot” środowisko LGBT przy wsparciu polityków opozycji, zapowiedziało liczne protesty w dużych miastach. Największa, kulminacyjna manifestacja ma odbyć się w Warszawie pod hasłem: „Nigdy nie będziesz szła sama! Solidarnie przeciw queerfobii”.

I tak oto z „obrócenia kota ogonem” przez „totalnych”, doprowadziło do sytuacji gdzie mamy dwie przeciwstawne sobie opinie. Jedna wyrażona została choćby przez komisarz ds. praw człowieka Rady Europy na Twitterze twierdząca, że Michał Sz., został zatrzymany dlatego, że walczył o prawa osób LGBT choćby poprzez wieszanie tęczowych flag na warszawskich pomnikach, co oczywiście jest „fakenewsem”. Druga, to fakty poparte dowodami zgromadzonymi przez prokuraturę, świadczące o tym, że „Margot” brał udział w zbiegowisku podczas którego brutalnie pobił działacza pro-life oraz zniszczył mienie reprezentowanej przez niego fundacji. Według polskiego prawa za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Warto przypomnieć, że po wprowadzeniu transwestyty do radiowozu przedstawiciele środowiska LGBT, wywołali zamieszanie podczas, którego jedni kładli się dookoła radiowozu a drudzy po nim skakali. Stołeczna Policja wydała dzisiaj następujący komunikat:

"Zatrzymano 48-osób najbardziej agresywnych. Zatrzymania dotyczą art. 254 par 1 KK: tj: Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie. Osoby zatrzymano m.in. na Karkowskim Przedmieściu, jak również na ul. Wilczej w Warszawie. Wśród 48-osób zatrzymanych znajdują się także osoby, wobec których prowadzone będą także czynności dot. m.in. naruszenia nietykalności (1 osoba) uszkodzenia radiowozu oraz urządzeni nagłaśniających (3 osoby) znieważenia pomnika (1 osoba). O zatrzymaniach poinformowano niezwłocznie prokuraturę, a czynności procesowe będą realizowane z udziałem ustanowionych obrońców”

Warto zwrócić uwagę na przygotowany przez organizację Anarchistyczny Czarny Krzyż „ABC demonstranta”, w którym przedstawione są min. instrukcje „jak zachować się w razie ewentualnego spotkania z policją”. Oto niektóre spośród instrukcji:

"Jeśli zostaną zatrzymane jakiekolwiek osoby, wszyscy udajemy się pod komisariat, na którym są one przetrzymywane. Solidarność naszą bronią".

"Jeśli zostałeś zatrzymany, zwracaj na siebie uwagę i wykrzykuj swoje imię i nazwisko, aby informacja o twoim zatrzymaniu trafiła do organizatorów. Jeśli przed zabraniem ci dokumentów lub spisaniem będzie możliwość ucieczki – UCIEKAJ!"

"Jeśli masz przy sobie jakieś przedmioty “nielegalne” - mogące ci zaszkodzić spróbuj się ich pozbyć".

tomw/Niezależna,Fronda.pl