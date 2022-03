Bestialskie działania morderców Putina. Celują w dzielnice mieszkalne, trafili dom obok szpitala!

Kolejny przykład łgarstwa rosyjskiej propagandy, wedle której wojska agresora nie atakują cywilów na Ukrainie. Burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn poinformował, że najeźdźcy zbombardowali budynek mieszkalny obok szpitala.

Jak poinformował polityk, eksplozja była tak silna, że wybite zostały wszystkie okna i wyważone wszystkie drzwi szpitala. Nie udało się do tej pory ustalić liczby ofiar tego bestialskiego ataku.

Podobnych ataków było znów więcej, także w Kijowie. Władze Ukrainy i miejscowe media podają, że w stolicy kraju zbombardowano ponownie dzielnice mieszkalne. Niezwykle silna eksplozja miała miejsce także po trafieniu składów paliwa na obrzeżach miasta.

📍Maternity home in Zhytomyr destroyed with 🇷🇺 calibres.



If it’s not a genocide, what is that? pic.twitter.com/1zoMUywgf7