Bestialstwo Rosjan! Ostrzelali dom starców. Zginęło 56 osób

Media donoszą o kolejnych, przerażających zbrodniach Rosjan popełnianych na Ukrainie. Władze obwodu łagańskiego poinformowały, że z czołgu ostrzelano dom opieki senioralnej w Kreminnej. Zginęło 56 osób. Resztę pensjonariuszy uprowadzono.

Zdarzenie miało miejsce 11 marca.

- „Po prostu podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać. Ci, którzy tam dożywali swych dni – 56 osób – zginęli na miejscu. Tych, którzy przeżyli – a jest ich 15 osób – okupanci uprowadzili i wywieźli na terytorium okupowane do Swatowa, do obwodowego ośrodka opieki geriatrycznej”

- przekazał szef władz regionalnych Serhij Hajdaj.

kak/PAP