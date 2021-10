Bezpieczne mieszkanie – jakie rozwiązania wybrać?

Przeprowadzka do nowego domu niesie ze sobą wiele emocji, takich jak szczęście i radość, ale może również przynieść strach i nerwy w obliczu nowego domu, który może nie być przygotowany, aby zapobiec włamaniu lub innej sytuacji, która może zagrozić Tobie i Twojej rodzinie. Obecnie istnieją różne sposoby ochrony domu przed kradzieżą lub katastrofami, od kamer bezpieczeństwa po zamki magnetyczne, a środki te pojawiły się w odpowiedzi na brak bezpieczeństwa prezentowany w niektórych miejscach.

System bezpieczeństwa

Systemy zabezpieczeń są jedną z najlepszych inwestycji, jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo dla Twojego domu. Systemy te stały się bardziej dostępne na przestrzeni lat, więc jest możliwe nabycie ich w niskich cenie, jednak ważną rzeczą przy wyborze jest jakość, którą oferują. Jeśli myślisz o szukaniu nowych mieszkań np. we Wrocławiu, sprawdź jakie systemy bezpieczeństwa są oferowane w danej inwestycji.

System bezpieczeństwa może obejmować:

Kamery bezpieczeństwa. Można je zainstalować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz domu, niektóre systemy pozwalają na przechowywanie filmów w chmurze i oglądanie transmisji w czasie rzeczywistym z telefonu komórkowego. Należy zwrócić uwagę na to, czy jakość obrazu, którą oferują jest wysoka, a system nagrywania oferuje dużą pamięć, w której można przechowywać niezbędne informacje.

Czujniki ruchu i czujniki magnetyczne. Czujniki mogą informować o ruchu w różnych częściach domu, a w przypadku czujników magnetycznych – o otwarciu drzwi lub okien.

Alarmy. Niektóre systemy pozwalają wybrać, czy chcesz głośnego alarmu lub otrzymywać ciche powiadomienia na telefon komórkowy, co pozwala na zadzwonienie na policję bez świadomości o tym włamywaczy, którzy mogą uciec. Ponadto, wraz z postępem technologicznym, można uzupełnić ten środek bezpieczeństwa za pomocą świateł, głośników i inteligentnych telewizorów, aby symulować swoją obecność w domu, nawet jeśli jesteś z dala od niego, zniechęcając tym włamywaczy do wejścia do domu.

Wzmocnienie okien i drzwi

Drzwi i okna są oczywistymi punktami, przez które osoby postronne mogą wejść na teren Twojej posesji, dlatego jedną z rad dotyczących bezpieczeństwa domu jest wzmocnienie tych wejść. Jeśli planujesz remont nieruchomości, jest to doskonała okazja do zainstalowania krat w oknach i drzwiach na pierwszym piętrze oraz we wszystkich innych łatwo dostępnych wejściach na wyższych kondygnacjach. Najsłabszym punktem drzwi lub okna są jego zawiasy, więc jeśli martwisz się o to, jak sprawić, by Twój dom był bardziej bezpieczny, ważne jest, byś wydał część swojego budżetu na wzmocnienie tych punktów w Twoim domu.

Konserwacja domu

Kolejna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa domu to upewnienie się, że nieruchomość jest w najlepszym stanie, kiedy się wprowadzasz i kontynuowanie jej regularnej konserwacji. Chociaż konserwacja domu może nie wydawać się środkiem zapewniającym bezpieczeństwo domu, utrzymywanie drzwi, okien, ogrodzeń i bram w dobrym stanie jest kluczowe dla utrzymania włamywaczy z dala od domu. Ponadto dom, który wygląda na zaniedbany, może sprawiać wrażenie, że nie jest zamieszkany lub że jego właściciele nie odwiedzają go często, a zatem jest dobrym miejscem na włamanie lub kryjówkę.

Czujniki dymu

Dym jest główną przyczyną śmierci w pożarach domowych. Statystyki pokazują jednak, że jeśli mamy w domu automatyczny system wykrywania dymu, prawdopodobieństwo śmierci w pułapce płomieni jest czterokrotnie niższe. Zadaniem tych urządzeń jest jak najwcześniejsze wykrycie dymu. W takiej sytuacji urządzenie uruchamia sygnał alarmowy, który pozwala mieszkańcom domu zareagować na czas, nawet jeśli w danej chwili śpią.