Białoruś. Już nie tylko opozycja. Łukaszenka robi czystki w służbach

W dniu dzisiejszym na 18 lat kolonii karnej został dziś skazany Siarhiej Cichanouski - białoruski bloger i mąż przywódczyni opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Z kolei Mikoła Statkiewicz, wieloletni działacz opozycji i krytyk rządów Alaksandra Łukaszenki otrzymał wyrok 14 lat kolonii karnej.

Jak się jednak okazuje białoruskich służbach pojawia się coraz więcej przeciwników reżimu Alaksandra Łukaszenki i w związku z tym satrapa postanowił dokonać czystek również w aparacie bezpieczeństwa Białorusi.

Jak podaje BYPOL, tylko w centrali ministerstwa spraw wewnętrznych stanowiska ma stracić ok. 500 osób z 1000 zatrudnionych. - Napięcia wewnątrz reżimu rosną – napisał na Twitterze Franak Wiaczorka, doradca Swiatłany Cichanouskiej.

We have received information that Lukashenka is launching mass layoffs among the security forces. According to BYPOL, it is planned to reduce the police leadership to 50%. They want to leave only loyalists. Same about officials. Tension within the regime is growing. pic.twitter.com/UFr7OERgRS