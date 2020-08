Białoruś. Policja strzela do filującego radiowóz UWAGA! 18+ (Wideo)

Zachowanie policji na Białorusi w trakcie protestów po wyborach prezydenckich jest bardzo brutalne. Protesty są tam tłumione siłą, nawet dziennikarze zostali pobici, wielu zniszczono im sprzęt i odebrano nośniki.

Jak wynika z nagrania zamieszczonego na Twitterze, jeden z uczestników protestów nagrywający radiowóz został postrzelony w rękę.

Wstrząsające nagranie z tego zdarzenia opublikował jeden z opozycjonistów Franak Wiaczorka. Doszło do tego w Brześciu.

[SENSITIVE CONTENT] In Brest, police shot the hand to the guy who was filming the police van pic.twitter.com/KYTba4tFbg