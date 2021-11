Białorusini demonstrują siłę. Przy granicy żołnierze z granatnikami i karabinami snajperskimi

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w mediach społecznościowych film, na którym zarejestrowano przebywających przy granicy białoruskich funkcjonariuszy z karabinami snajperskimi i granatnikami.

- „Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami”

- wskazał resort obrony publikując film.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Po tym, jak w poniedziałek tłum migrantów próbował siłą sforsować zabezpieczenia na polsko-białoruskiej granicy służby obawiają się, że do kolejnych skrajnie niebezpiecznych incydentów może dojść jutro, kiedy Polacy będą celebrować swoją niepodległość.

- „Mamy na pewno sygnały, które wskazują, że jutrzejszy dzień może być pełen rożnego rodzaju aktów destabilizujących. Mamy do czynienia z aktywnymi grupami migrantów, którzy są kontrolowani przez Białoruś. Wiemy, że jutro część sił musi zostać skierowana również do zabezpieczenia marszy i obchodów Święta Niepodległości. To jest dzień na pewno nowych wyzwań, związanych z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych miejsc”

- wskazał na antenie Polsat News rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Stanisław Żaryn przekazał też, że szlak migracyjny wciąż jest „zasilany nowymi ludźmi”. Dodatkowe grupy migrantów na pograniczu mogą pojawić się również jutro.

kak/Twitter, Polsat News, tvp.info.pl, wprost.pl