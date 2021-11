Białorusini uczą migrantów walki nożem. Wyciekło szokujące nagranie

Białoruski opozycyjny kanał Nexta opublikował nagranie, na którym widać, jak białoruscy funkcjonariusze szkolą sprowadzonych z Bliskiego Wschodu migrantów. Uczą ich, w jaki sposób atakować nożem polskich funkcjonariuszy.

Ubrany na czarno funkcjonariuszy pokazuje na manekinie migrantom, w jaki sposób mają walczyć nożem z polskimi funkcjonariuszami.

- „Będziecie mieli noże, sprzęt, waszym zadaniem będzie dźgać w niechronione miejsca”

- wyjaśnia instruktor.

- „W szyję, pachy, nogi, ręce”

- dodaje.

Przekonuje przy tym, że ze strony Polaków migrantom nic nie grozi.

- „Nie bójcie się. Nie będą do was strzelać, a jeżeli będą, to tylko w powietrze”

- zapewnia.

