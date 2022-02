Biden nakłada sankcje na Rosję po uznaniu niepodległości republik separatystycznych

„Przewidzieliśmy ten ruch i jesteśmy w stanie odpowiedzieć Rosji natychmiast. Prezydent Biden wkrótce ogłosi dekret, który zabroni nowych inwestycji finansowych i handlowych obywatelom i firmom z USA na terenie tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej” – możemy przczytać w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

Prezydent Joe Biden kilkadziesiąt minut po podpisaniu przez Władimira Putina dekretu o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej oraz Ługańskiej Republiki Ludowej zapowiedział ogłoszenie sankcji dla Rosji. Mają one dotyczyć zakazu amerykańskich inwestycji finansowych i handlowych na terenie separatystycznych republik.

Biały dom poinformował też o stałym „bliskim dialogu z sojusznikami i partnerami, wliczając w to Ukrainę” w zakresie kolejnych działań Rosji w związku z rosyjską eskalację konliktu wzdłuż granic z Ukrainą.

Odbyła się już także rozmowa telefoniczna prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Joe Bidenem.

„Omówiłem wydarzenia ostatnich godzin z prezydentem USA. Rozpoczynamy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony” – napisał Zełenski na Twitterze.

BREAKING: White House: "President Biden will soon issue an Executive Order that will prohibit new investment, trade, and financing by U.S. persons to, from, or in the so-called DNR and LNR regions of Ukraine." https://t.co/yjesemmFiw pic.twitter.com/dgtXO9YmwQ