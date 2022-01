,,Biedafirmy’’. Burza po słowach Żukowskiej

Internautów mocno rozwścieczył wpis posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która polskie mikrofirmy określiła mianem „biedafirm”. Brak szacunku do przedsiębiorców parlamentarzystce zarzucają komentatorzy, internauci i politycy PO, którzy korzystają z okazji, aby uderzyć w Lewicę w kontekście obecnego sporu w opozycji.

Anna Maria Żukowska włączyła się w dyskusję na temat tekstu „Gazety Wyborczej”, w którym stwierdzono, że „mikrobiznesy są najmniej wydajnymi podmiotami w gospodarce”.

- „Bardziej usrajcie nam życie kolejnymi podatkami. Jeszcze większy zus. Wincyj podatków. I jeszcze wincyj. Mnie się po prostu nie opłaca nikogo zatrudniać. Robię sam na siebie”

- napisał jeden z internautów.

- „Przeczytał Pan ze zrozumieniem czy nie? Nic tu nie ma o ZUS-ie czy podatkach. Jest o tym, które przedsiębiorstwa generują wzrost gospodarczy i w których są wyższe płace. Gospodarce zwyczajnie opłaca się promocja zatrudnienia w dużych firmach, a nie głaskanie po głowie biedafirm”

- odpowiedziała mu posłanka Lewicy.

Jej słowa wywołały oburzenie przedsiębiorców, którzy czują się nimi urażeni. Okazji do uderzenia w Lewicę nie przepuszczają też politycy Platformy Obywatelskiej.

Ja właśnie prowadzę taką „biedafirmę”. Dobrze wiedzieć co o mnie myśli przedstawicielka @__Lewica i jakie mam perspektywy, gdyby zaczęła rządzić. pic.twitter.com/a7Kj0mA626

Z dedykacją dla Pani @AM_Zukowska.

W Polsce pracuje 16,8 mln osób, z czego:



ok. 6,3 mln pracuje w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób



ok. 10,5 mln pracuje w mikroprzedsiębiorstwach do max. 9 osób czy jednoosobowych działalnościach gospodarczych.#biedafirmy