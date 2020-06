Bielan: TVN to skrót od ,,Trzaskowski Vision Network''

Trudno mówić o rzetelności przekazu niektórych stacji komercyjnych. Bardzie pasuje określenie „budowanie alternatywnej rzeczywistości”, która z realną rzeczywistością nie ma absolutnie nic wspólnego. Przypominają za to rewolwerowców do wynajęcia.

W Radiu ZET Adam Bielan odnosząc się do Faktów TVN powiedział:

- Jak włączymy TVN, zwany Trzaskowski Vision Network i to co ci państwo robią w ostatnich dniach kampanii, oglądam w tej chwili Fakty i to co się tam wyprawia przechodzi ludzkie pojęcie. Mamy niestety tzw. zjawisko mediów tożsamościowych, gdzie media są zbliżone do takich czy innych sił politycznych

mp/radio zet