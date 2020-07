Bielan: Wewnętrzne sondaże pokazują zdecydowaną przewagę prezydenta, stąd desperacja KO

Adam Bielan został zapytany w programie „Express Biedrzyckiej” o wewnętrzne sondaże PiS. Jak stwierdził polityk, dają one znacznie większą przewagę ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi Andrzejowi Dudzie niż sondaże publiczne. Stąd właśnie, jego zdaniem, ta obserwowana przez opinię publiczną desperacja polityków Koalicji Obywatelskiej.

Rzecznik sztabu prezydenta Adam Bielan gościł dziś w programie „Express Biedrzyckiej”. Dziennikarka zapytała polityka, czy wewnętrzne sondaże Prawa i Sprawiedliwości, podobnie do tych publicznych, pokazują wyrównane szanse dwóch kandydatów:

- „Nasze wewnętrzne sondaże pokazują zdecydowaną przewagę pana prezydenta Andrzeja Dudy” -odpowiedział polityk.

Dodał jednak, że nie można na podstawie tych sondaży uwierzyć w bezwarunkowe zwycięstwo i pozwolić sobie na demobilizację.

- „My musimy być cały czas zmobilizowani” – podkreślił.

Polityk ocenił, że najpewniej to samo co wewnętrzne sondaże PiS, pokazują wewnętrzne sondaże Platformy Obywatelskiej. I to właśnie zdaniem Bielana powoduje tak desperackie ruchu w szeregach tej partii:

- „Bo tych studiów, które robią takie badania, nie jest w Warszawie dużo, więc my wiemy kto dla kogo robi te badania. I stąd ta desperacja PO w ostatnich godzinach tej kampanii. Oni zdają sobie sprawę, że przegrywają te wybory w tej chwili i chwytają się brzytwy jak każdy tonący który robi wszystko, żeby się uratować” – mówił.

