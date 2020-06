Bielan zapowiada akcję: ,,Łączy nas Polska’’

Akcję „Łączy nas Polska” zapowiedział rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Adam Bielan. Dodał, że wezmą w niej udział parlamentarzyści i samorządowcy. „Będą setki spotkań w całym kraju” – powiedział.

W czasie konferencji prasowej Bielan zapowiedział, że oprócz wspomnianych osób w kampanię zaangażują się również działacze i aktywiści oraz inne osoby, nie pełniące żadnych funkcji.

„Od dzisiaj rozpoczynamy setki spotkań w całym kraju, to nie tylko prezydent Andrzej Duda będzie przekonywać do głosowania w tych wyborach. Te wybory są ważne nie tylko dla pana prezydenta, nie tylko dla nas sztabowców w Warszawie, ale są ważne dla całego kraju” – powiedział.

Bielan poinformował, że od jutra w regionalnych biurach PIS do odbioru będą banery, plakaty, ulotki. Zaapelował do wyborców o „włączenie się do tej kampanii, bardzo ważna jest mobilizacja”.

ks/ TVP INFO