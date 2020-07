Biskup polowy z USA: nie wolno zabronić rodzinom chodzenia do Kościoła

Biskup polowy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych arcybiskup Timothy P. Broglio skrytykował zarządzenia władz wojskowych, zakazujące żołnierzom i oficerom udziału we Mszach Świętych poza bazami wojskowymi oraz odradzające uczestnictwa także ich rodzinom wojskowych oraz personelowi cywilnemu.

Zdaniem biskupa nie wolno zabraniać rodzinom chodzenia do Kościoła. Biskup podkreślił, że wymienione zarządzenia władz wojskowych są bezzasadne.

– Jeżeli rodzina była na Mszy poza bazą, to jest oczywiste, że wróci potem do miejsca swego zamieszkania. Skuteczność tego zakazu, obejmującego wojskowych, jest więc równa zeru – stwierdził.



Biskup podziękował także wiernym, którzy zwrócili mu uwagę na wymienione problemy w armii, które mają związek z pandemią koronawirusa.



W swym liście podkreślił także, że zwrócił się też z tym problemem do Naczelnego Dowództwa Armii Amerykańskiej. Wskazał, że „Msza św. jest dla katolików jak krwiobieg (life blood) i nie można jej tak łatwo ignorować”.

pch24