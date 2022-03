Bł. Natalia Tułasiewicz – patronką nauczycieli polskich

Jest dużo postaci wybitnych nauczycieli w Polsce, które miały światowe kontakty, mówiły wieloma językami i stworzyły wielkie dzieła po pierwszej wojnie światowej, ale ten charakter Natalii Tułasiewicz czyni ją nie w zakonie, w zgromadzeniu, ale w życiu świeckim wybitnym świadkiem Chrystusa – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej, na której bł. Natalia Tułasiewicz została ogłoszona patronką nauczycieli polskich.

Przewodniczący Episkopatu odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający Natalię Tułasiewicz patronką nauczycieli w Polsce. Dodał, że jest to pociągające dla ludzi świeckich, jeśli zauważą, „że istnieje możliwość drogi do świętości poprzez spełnianie świeckich obowiązków swojego życia”.

Bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli, stwierdził, że jest to wielki dzień dla nauczycieli polskich. „Ten dekret jest oddaniem hołdu też polskim nauczycielom. Natalia Tułasiewiczówna niesie w sobie wielkość kultury polskiej” – powiedział. Dodał, że „niesie w sobie też wielkość chrześcijaństwa, bo ona była głęboko chrześcijańska. Znała na pamięć Mszę świętą, znała doskonale naukę chrześcijańską”.

Bp Turzyński przyznał, że bł. Natalia to osobowość wielowymiarowa i wielowątkowa. „Ona rozumie życie jako służbę. Chce służyć Bogu i Ojczyźnie. I ta służba jest aż do końca” – podkreślił. Dodał, że „jest to kobieta nowoczesna. Chciała połączyć to, co nowoczesne w tamtym czasie, z tym, co tradycyjne i wynikające z korzeni chrześcijańskich. Miała ciekawość świata, zawsze chciała iść do przodu”.

Bp Turzyński zaznaczył, że bł. Natalia była „wierna misji nauczycielskiej: ona jest nauczycielką wszędzie, zawsze, jest tego świadoma”.

„Jest to dla nas ogromna radość, prawie taka sama jak w 1999 roku – wyniesienie Natalii na ołtarze pośród 108 męczenników drugiej wojny światowej przez naszego papieża Jana Pawła II w Warszawie. Jesteśmy niezwykle dumni, że osoba tak wielkiego formatu – jak powiedział o. Salij – wielka inteligentka polska – została patronką nauczycieli w całej Polsce” – powiedziała Natalia Tułasiewicz-Wala, kuzynka bł. Natalii Tułasiewiczówny, od lat animująca kult Cioci, współredaktorka strony blogoslawionanatalia.eu.

„Bł. Natalia – nauczycielka, pedagog, animator, poetka, osoba, którą cechował ogromny dynamizm życia, bardzo mocno osadzona w rzeczywistości, pracująca zawodowo, animator z powołania, której leżało na sercu dobro młodzieży i następnych pokoleń” – określiła swoją krewną Tułasiewicz-Wala. Przypomniała, że bł. Natalia była absolwentką Uniwersytetu Poznańskiego, Wydziału Filozofii, na kierunku polonistyka. „Jako polonistka uczyła w międzywojniu w poznańskich szkołach” – dodała.

Bogusława Buda, nauczycielka, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie, od wielu lat promująca postać bł. Natalii oraz zaangażowana w starania, aby bł. Natalia została patronką nauczycieli: „Moje koleżanki i koledzy widzą w bł. Natalii wielki wzór dla nauczycieli, szczególnie w dzisiejszych, trudnych czasach, kiedy wychowywanie w szkołach jest bardzo ważne, ale czasem zaniedbywane. Widzimy w Natalii ogromny potencjał nauczyciela, który jest nauczycielem twórczym, radosnym, kochającym swoich uczniów, dbającym o nich”. Podkreśliła, że kult bł. Natalii rozwija się. „Zasługuje na to, aby być promotorem pracy nauczycielskiej, bardzo trudnej, ale wdzięcznej” – dodała.

„Błogosławioną Natalię Tułasiewicz, męczennicę, która wypełniając obowiązki nauczycielki, zatroskana była o staranność głoszenia Ewangelii, a także z największym zapałem głosiła Chrystusa, +pragnąc świętości dla dusz wielu+, nauczyciele w Polsce otaczają szczególnym kultem” – czytamy w dekrecie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający Natalię Tułasiewicz patronką nauczycieli w Polsce.

BP KEP