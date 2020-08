Blamaż Hołowni piszącego o tragedii w Bejrucie. Nie czyta, nie orientuje się. Kompromitacja!

Po katastrofalnym wybuchu saletry amonowej w stolicy Libanu, Bejrucie, polska Straż Pożarna natychmiast zadeklarowała gotowość do wysłania jednostek do pomocy Libańczykom. Wkrótce po tej deklaracji premier Mateusz Morawiecki i minister MSWiA Mariusz Kamiński zdecydowali o wysłaniu pomocy humanitarnej do Libanu.

Jak zareagował Hołownia? Otóż umieszcza wpis, z którego wynika, że najzwyczajniej nie jest na bieżąco, a więc nie czyta, nie ogląda ….

Oto jaki wpis umieścił o godz. 11.26 Hołownia:

- Przerażająca katastrofa w Bejrucie. Apeluję do polskich władz o udzielenie wymiernego wsparcia dla kraju, którego 30% mieszkańców to uchodźcy. MSZ na razie zajmuje się tym, że wśród ofiar nie ma Polaków. Gdzie jest nasze dumne państwo, które ma na ustach ma solidarność?

Straż Pożarna z kolei już o godz. 9.04 informowała:

- PSP w odpowiedzi na zapotrzebowanie po eksplozji w Bejrucie zgłosiła gotowość do wysłania grupy MUSAR. Jest to grupa poszukiwawczo-ratownicza – 39 ratowników i 4 psy. Do składu dołączą specjaliści ratownictwa chemicznego. Wylot możliwy dzisiaj po akceptacji strony zgłaszającej.

Z kolei na Facebooku premier Mateusz Morawiecki umieścił następujący wpis:

- Wczorajszy wybuch w Libanie wstrząsnął nie tylko Bejrutem. Dramatyczne zdjęcia eksplozji obiegły cały świat. Na takie tragedie nie możemy być i nie będziemy obojętni!

Wspólnie z ministrem Mariuszem Kamińskim z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęliśmy decyzje o skierowaniu pomocy do Bejrutu.

W pierwszej kolejności będą to niezbędne materiały medyczne. Po konsultacji ze stroną libańską wyślemy na miejsce także doświadczonych, polskich ratowników, którzy wielokrotnie nieśli pomoc w miejscach katastrof.

Polska solidarność to cecha, którą chcemy dzielić się z całym światem.

Ostro z kolei skomentowali wpis niektórzy politycy i internauci.

Poniżej kilka takich odpowiedzi.

Przerażająca katastrofa w Bejrucie. Apeluję do polskich władz o udzielenie wymiernego wsparcia dla kraju, którego 30% mieszkańców to uchodźcy. MSZ na razie zajmuje się tym, że wśród ofiar nie ma Polaków. Gdzie jest nasze dumne państwo, które ma na ustach ma solidarność? — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 5, 2020

PSP w odpowiedzi na zapotrzebowanie po eksplozji w Bejrucie zgłosiła gotowość do wysłania grupy MUSAR. Jest to grupa poszukiwawczo-ratownicza – 39 ratowników i 4 psy. Do składu dołączą specjaliści ratownictwa chemicznego. Wylot możliwy dzisiaj po akceptacji strony zgłaszającej. — Straż Pożarna (@KGPSP) August 5, 2020

Prostuję: zgodnie z dyspozycją @PremierRP @MorawieckiM @MSZ_RP i @PLinLebanon pracują (wraz z wieloma innymi instytucjami 🇵🇱państwa) od kilkunastu godzin pracują pełną parą – jesteśmy w kontakcie ze stroną libańską, a @polskapomoc wyleci do 🇱🇧Libanu jeszcze dziś. https://t.co/BDoaRgJToF — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) August 5, 2020

Jak byłem w Libanie trzykrotnie.

A Pan?



Widział Pan tych ludzi?

Rozmawiał z nimi o tym jak wiele pomocy otrzymali z Polski?



Polecam zapoznać się z raportem działalności „Kościół w potrzebie” i przestać się kompromitować.



Strażacy już wczoraj zadeklarowali gotowość wyjazdu. https://t.co/nqm2sowzxc — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) August 5, 2020

Granie na trumnach level Szymon.

Jakies 10 poziomow wyzej niz cala reszta, bo gra trupami, ktorych zyciu na oczy nie widzial. Co za zenada https://t.co/2XAfxxdUJh — Żelazna Logika (@zelazna_logika) August 5, 2020

Człowieku, nie graj na nieszczęściu cudzym. To żenujące. — Wesky 🇵🇱 (@wwessky) August 5, 2020

mp/facebook/twitter