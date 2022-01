Bloomberg: Prezydent Chin miał interweniować u Putina ws. Ukrainy

Jak poinformowała agencja Bloomberg, chiński przywódca Xi Jinping miał interweniować u prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie możliwej agresji na Ukrainę.

W informacji przekazanych przez Blommbera dowiadujemy się, że Xi Jinping miał dzwonić do Władimira i przekonywać go w sprawie powstrzymania spodziewanej przez wszystkich rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Powodem – jak podaje agencja – miałaby być sprawa zbliżającej się olimpiady w Pekinie, która rozpoczyna się 4 lutego i potrwa prze kolejne ponad 2 tygodnie. Jak wyjaśniono, gdyby doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, to mogłaby to odciągnąć uwagę światowych mediów od tego wydarzenia.

Jnterwencja Xi u Putina – zakładając, że Bloomberg się nie myli - może mieć także drugie dno, a mianowicie chodzi o dobre relacja, jakie posiadają Chiny z Ukrainą. Mogłyby się one także obawiać zbytniego wzmocnienia Rosji oraz jej większej niezależności.

mp/bloomberg/dorzeczy.pl