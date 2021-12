Bojowe rosyjskie systemy rakietowe już na Białorusi

Jak informuje PAP, na Białoruś dotarł już jeden rosyjski system rakietowy S-400. Mam on podobno służyć do celów szkoleniowych, o czym zapewniał w środę Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Rossija Siegodnia, ale – jak się okazuje - jest to wersja w pełni bojowa.

„Stworzyliśmy centrum, szkolimy. Rosja dostarczyła do niego S-400. Trwa szkolenie, treningi itd.” – powiedział Łukaszenka. Fragmenty wypowiedzi białoruskiego dyktatora przytoczyła w środę tamtejsza państwowa agencja informacyjna BiełTA.

Na Białoruś trafił system S-400 Triumf. Jest to rosyjski kompleks pocisków przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Łukaszenka zapowiedział też, że będzie prosił prezydenta Rosji Władymira Putina, aby ten system na Białorusi pozostał.

