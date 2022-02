Bols, Soplica i Żubrówka już nie są rosyjskie! Znów są polskie!

- CEDC to największy importer zagranicznych alkoholi w Polsce i równocześnie jeden z największych producentów wódki na świecie. Sukcesy polskiej firmy same w sobie stanowią powód do radości. Zwłaszcza, że to któreś z kolei przejęcie dokonane przez firmę z Wadowic – czytamy na portalu bezprawnik.pl.

Jak informuje portal, w wyniku bojkotu produktów rosyjskich doszło do finalizacji transakcji przejęcia firmy CEDC przez polską spółkę Maspex z Wadowic. Warto podkreślić, że razem w tym zakupem w polskie ręce wracają takie marki jak Soplica, Żubrówka, czy Bols, ale także takich jak Metaxa, czy Jägermeister.

Do finalizacji transakcji doszło w godzinach południowych w piątek 25 lutego.

mp/bezprawnik.pl