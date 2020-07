Boniek brnie dalej i nie przeprasza Polaków. Cała lawina komentarzy

Odnosząc się do pierwszej tury wyborów prezydenckich Zbigniew Boniek napisał na Twitterze we wtorek:

- Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska

Kiedy wiele osób zwróciło mu uwagę, że dzieli Polaków na lepszych i gorszych, to nie zamierza przeprosić i pisze dalej:

- Przytaczanie faktów nie powinno nikogo denerwować..... prawda?

Zarówno pierwszy jak i kolejne wpisy Bońka wywołały całą lawinę komentatorzy.

Wyjaśnię Panu różnicę między faktem a opinią.



Fakt to fragment niezaznaczony. On nie budzi kontrowersji.



Na pomarańczowo zaznaczono opinię-ocenę, która wzbudziła oburzenie.



Opinia to nie fakt.



Cieszę się, że mogłem pomóc. pic.twitter.com/KckMBt3FL8