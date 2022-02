Boris Johnson: Polska odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy

Warszawę odwiedził dziś premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Po rozmowie z szefem polskiego rządu premierzy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, w czasie której mówili o współpracy dot. bezpieczeństwa w regionie.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował za okazaną przez Wielką Brytanię solidarność z Ukrainą i Polską w obliczu rosyjskiej agresji. Zwrócił przy tym uwagę, że Władimirowi Putinowi chodzi o rozbicie jedności państw członkowskich NATO.

- „Polska i Wielka Brytania stoją po stronie pokoju, spokoju i bezpieczeństwa. Nie pozwolimy się zastraszyć, jesteśmy razem i razem pracujemy nad utrzymaniem pokoju. Możemy być pewni, że tylko poprzez wspólne działania, wspólną politykę ten pokój może być utrzymany. Razem z sojusznikami mamy i pokazujemy jedność i determinację”

- mówił szef polskiego rządu.

- „Polska i Wielka Brytania były jednymi z pierwszych, którzy wskazywali na niebezpieczeństwo agresywnych działań Putina. Czas, aby Zachód wyrwał się z tej geopolitycznej drzemki. Nasz wspólny głos ma służyć temu, aby doszło do otrzeźwienia”

- dodał.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował też do rządu Niemiec o zablokowanie gazociągu Nord Stream 2.

O kluczowej dla europejskiego bezpieczeństwa roli Polski mówił na konferencji prasowej premier Wielkiej Brytanii.

- „Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam”

- zapewnił Boris Johnson.

Zaznaczył, że Polska i Wielka Brytania wspólnie przeciwstawią się imperialnym dążeniom Rosji.

- „Jak już przed chwilą powiedział pan premier Morawiecki, Polska i Wielka Brytania nie przyjmie świata, w którym jakiś wielki sąsiad może nękać albo atakować innego sąsiada. Nie zaakceptujemy, ponieważ uważamy, że każdy naród bez względu na to, gdzie żyje ma prawo do tego, by wybrać tego, kto nim rządzi i ma również prawo decydować do jakiej organizacji międzynarodowej pragnąłby wstąpić”

- podkreślił.

- „Jesteśmy członkami NATO i nie będziemy przyjmować jakichkolwiek kompromisów wobec podstawowych zasad”

- dodał.

#StrongerTogether - siła solidarności Polski i Wielkiej Brytanii wzmacnia Europę i NATO!

kak/PAP