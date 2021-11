Bp Greger: Muzyka to nie dodatek, to integralna część liturgii!

Tym, którzy dbają o poprawność i piękno muzyki liturgicznej, podziękował, z okazji przypadającego dziś liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, bp Piotr Greger, przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki Kościelnej.

„Niech św. Cecylia będzie dla nas wszystkich orędowniczką na czas zbliżającego się nowego roku duszpasterskiegoˮ – napisał bp Greger. W słowie z okazji dnia patronki muzyki kościelnej przywołał publikację kard. Josepha Ratzingera Nowa pieśń dla Pana. Późniejszy papież podkreślił w niej, że problem liturgii „uzyskał dzisiaj znaczenie, jakiego dawniej nie moglibyśmy się spodziewać”. Odnosząc się do tych słów, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki Kościelnej przypomniał, że „muzyka liturgiczna, nie jest w liturgii żadnym dodatkiem czy ozdobnikiem, lecz jej integralną częściąˮ.

Jak czytamy w słowie do środowisk muzyków kościelnych, „Kościół od samego początku otaczał wielką troską tych, którzy dbają o poprawność i piękno muzyki liturgicznejˮ. „W dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii pragnę podziękować tym, którzy w tym celu podejmują konieczne wysiłkiˮ – napisał bp Greger. Wyraził wdzięczność m.in. kantorom, chórom i orkiestrom, a także osobom z ośrodków kształcących w zakresie muzyki kościelnej. Podziękował też konsultorom Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP, której przewodniczy, „za serdeczną, twórczą i owocną współpracęˮ. „Jako środowisko polskich muzyków kościelnych mamy świadomość odpowiedzialności za bycie posłanym w pokoju Chrystusaˮ – podkreślił.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst Słowa:

Słowo przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP

bp. Piotra Gregera do środowisk muzyków kościelnych

„W latach odnowy liturgicznej, a także na początku soborowej reformy liturgii wielu ludziom mogło się wydawać, że starania o właściwy kształt liturgii są sprawą czysto pragmatyczną, poszukiwaniem takiej formy służby Bożej, która najbardziej będzie odpowiadać człowiekowi naszej epoki. Z czasem wszakże coraz bardziej okazywało się, że w liturgii chodzi o nasze pojmowanie Boga i świata, o nasz stosunek do Chrystusa, do Kościoła i do nas samych. W obcowaniu z liturgią rozstrzygają się losy wiary i Kościoła. Tak więc problem liturgii uzyskał dzisiaj znaczenie, jakiego dawniej nie moglibyśmy się spodziewać” (J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak: Kraków 1999, s. 5).

W tak rozumiany obszar sprawowania świętych misteriów wpisuje się bogaty świat muzyki liturgicznej, która nie jest w liturgii żadnym dodatkiem czy ozdobnikiem, lecz jej integralną częścią. Kościół od samego początku wielką troskę wykazywał w odniesieniu do tych, którzy dbają o poprawność i piękno muzyki liturgicznej. W dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii pragnę podziękować tym, którzy w tym celu podejmują konieczne wysiłki. Ogarniam pamięcią modlitewną psałterzystów, kantorów, schole muzyczne, chóry, zespoły śpiewacze, orkiestry. Wyrażam wdzięczność wobec osób oraz ośrodków kształcących w zakresie muzyki kościelnej. Słowa podziękowania kieruję pod adresem konsultorów Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, za serdeczną, twórczą i owocną współpracę.

Niech św. Cecylia będzie dla nas wszystkich orędowniczką na czas zbliżającego się nowego roku duszpasterskiego. Jako środowisko polskich muzyków kościelnych mamy świadomość odpowiedzialności za bycie posłanym w pokoju Chrystusa.

+ Piotr Greger

Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Muzyki Kościelnej

22 listopada 2021 r.