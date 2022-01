Bp Markowski: Dziś pragniemy oddać hołd wszystkim Ofiarom Holokaustu

Dziś pragniemy oddać hołd wszystkim Ofiarom Holokaustu. Zachowujemy w pamięci ich tragiczne losy, wierząc mocno, że Bóg jest Bogiem Życia, człowiek zaś żyje wiecznie w Bogu – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, w Słowie z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Bp Markowski przypomniał, że Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu obchodzony jest w rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz „przypomina o tragedii, o której nie wolno nam zapomnieć”.

„Planowa i systematyczna eksterminacja narodu żydowskiego, więzienie i mordowanie obywateli niemal wszystkich krajów Europy okupowanych przez nazistowskie Niemcy – to wstrząsające podeptanie daru życia, godności i wolności człowieka” – podkreślił bp Markowski w Słowie.

Dodał, że tego dnia wspominamy także heroiczne postawy wielu znanych i nieznanych z imienia osób, które – jak św. o. Maksymilian Maria Kolbe, „nie dały się zwyciężyć złu, ale pokonały je mocą dobra”. „Niech ich dzieje motywują nas do odpowiedzialnego dążenia do pokoju, do poszanowania życia, godności i wolności każdego człowieka i narodu” – zaznaczył bp Markowski.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst Słowa:

Słowo Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP na Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, obchodzony w rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, przypomina o tragedii, o której nie wolno nam zapomnieć. Z okazji tego dnia w 2005 r. św. Jan Paweł II pisał: „Nie wolno nikomu przejść obojętnie wobec tragedii Szoah. Ta próba planowego wyniszczenia całego narodu kładzie się cieniem na Europie i na całym świecie; jest zbrodnią, która na zawsze splamiła historię ludzkości”.

Doświadczenie Holokaustu stoi w jaskrawej sprzeczności z przykazaniem „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Człowiek stworzony na podobieństwo Boga, wraz z darem życia otrzymał godność i wolność. Planowa i systematyczna eksterminacja narodu żydowskiego, więzienie i mordowanie obywateli niemal wszystkich krajów Europy okupowanych przez nazistowskie Niemcy – to wstrząsające podeptanie daru życia, godności i wolności człowieka. „To nieopisane okrucieństwo nie może się więcej powtórzyć” – powiedział wczoraj Papież Franciszek. Apelował do wszystkich, a zwłaszcza do wychowawców i rodzin „aby sprzyjały wzrastaniu w nowych pokoleniach świadomości horroru tej czarnej karty historii, aby nigdy nie została ona zapomniana. Tak, aby możliwe było budowanie przyszłości, w której godność ludzka nie będzie więcej deptana”.

Dziś pragniemy oddać hołd wszystkim Ofiarom Holokaustu. Zachowujemy w pamięci ich tragiczne losy, wierząc mocno, że Bóg jest Bogiem Życia, człowiek zaś żyje wiecznie w Bogu. Wspominamy także heroiczne postawy wielu znanych i nieznanych z imienia osób, które – jak św. o. Maksymilian Maria Kolbe, nie dały się zwyciężyć złu, ale pokonały je mocą dobra. Niech ich dzieje motywują nas do odpowiedzialnego dążenia do pokoju, do poszanowania życia, godności i wolności każdego człowieka i narodu.

Bp Rafał Markowski

Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 27 stycznia 2022 roku





mp/episkopat.pl