Bp Piotrowski: Misjonarz jest człowiekiem w drodze

Powołanie misjonarskie, jakim żyją niektóre osoby w Kościele, to szczególny rodzaj powołania, który sprawia, że Kościół może posyłać z darem Ewangelii na przysłowiowe krańce ziemi – powiedział bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, z okazji Dnia Modlitwy i Pomocy Misjom obchodzonego 6 stycznia pod hasłem „Z Wieczernika aż na krańce świata”.

Tego dnia wierni szczególnie łączą się we wspólnej modlitwie w intencji 1800 polskich misjonarzy, wśród których są osoby konsekrowane, siostry i bracia zakonni, księża diecezjalni zwani fidei donum, którzy pracują w 99 krajach świata. „Oni są darem wiary wyrosłym na glebie Kościoła w Polsce, w diecezjach, w zakonach, ale przede wszystkim w polskich rodzinach” – stwierdził bp Piotrowski.

Powołując się na słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że „na mocy sakramentu chrztu św. wszyscy jesteśmy misjonarzami”, bp Piotrowski zaznaczył, że „misjonarskie powołanie realizuje się w różny sposób – poprzez modlitwę, cierpienie, trud. Jest to rzeczywistość, w której żyjemy na co dzień, kiedy jesteśmy w naszych kościołach, kiedy modlimy się na różańcu, kiedy ofiarujemy nasze choroby i cierpienia w intencji misji, łącząc je z cierpieniem Jezusa Chrystusa”.

Przewodniczący Komisji ds. Misji życzył, by święto Trzech Króli było okazją do wyruszenia w drogę z wiarą „bo misjonarz jest człowiekiem w drodze i o to się módlmy”.

