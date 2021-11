Bp Stricklad: Dym szatana w Kościele jest już od dawna widoczny!

Biskup Joseph E. Strickland jest dziś jednym z najodważniejszych przywódców Kościoła w Stanach Zjednoczonych, posługującym w diecezji Tyler w Teksasie. Wielokrotnie i stanowczo wypowiadał się na najważniejsze tematy dotyczące: potrzeby obrony doktryny katolickiej, walki o życie nienarodzonych, upadku autorytetu Kościoła i masowych apostazji. Czy katolicy mogą zatrzymać swąd diabła w Kościele? Jak zapobiegać rozpowszechnianiu się zła? „Dym Szatana wdarł się do Kościoła. Myślę, że widzimy, jak ten dym staje się czasem ryczącym ogniem” – pisze w swojej książce „Światło i zaczyn” wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Esprit. Przeczytaj jej fragment.





Co dalej z Kościołem?

Byłem jednym z ostatnich biskupów amerykańskich wybranych przez papieża Benedykta zaledwie kilka miesięcy przed jego rezygnacją. Rezygnacja papieża Benedykta była jednym z tak zaskakujących momentów jak atak terrorystyczny na World Trade Center czy zabójstwo Kennedy’ego. Pamiętam dokładnie, gdzie stałem i kto mi o tym powiedział. Przygotowywałem się do mszy w kaplicy św. Piotra i Pawła, do zwykłej porannej mszy. Przypominam sobie, że stałem tam, a diakon, z którym pracowałem przez lata, powiedział mi, że papież Benedykt rezygnuje z urzędu. Pomyślałem: „Co? Papieże nie podają się do dymisji. To musi być fake news”. Ale, oczywiście, tak nie było. Pamiętam, że oglądałem w telewizji, jak helikopter zabrał Benedykta XVI i oddalił się od placu św. Piotra. Ojciec święty miał spędzić kilka dni w rezydencji w Castel Gandolfo, a potem… no właśnie, gdzie się udaje rezygnujący papież?

W tym momencie ziemia zaczęła się trząść pod moimi nogami. Od tamtego czasu stąpam jako biskup po niepewnym gruncie. Wylano morze atramentu, aby się dowiedzieć, co tak naprawdę kierowało papieżem Benedyktem. Nie twierdzę, że znam odpowiedź, ale na podstawie tego, co powiedział, myślę, że uznał, iż nie ma siły potrzebnej do odnowienia zepsutego Kościoła. Teraz to papież Franciszek zmaga się ze skorumpowanym potworem. Szczerze mówiąc, nie sądzę, by jakakolwiek jednostka była w stanie sobie z nim poradzić. Ale nowy papież wniósł trochę więcej siły, a dzięki łasce Boga wszystko jest przecież możliwe. Oczywiście, tylko łaska Boża, moc Ducha Świętego, może oczyścić Kościół i świat z zepsucia.

Zepsucie totalne

Oczywiście jest wiele informacji o naprawdę skandalicznych rzeczach, które miały miejsce; o nieprawidłowościach finansowych, nadużyciach seksualnych i tak dalej. Zepsucie zawsze krąży wokół tych samych tematów: seks, pieniądze lub władza. Często chodzi o wszystkie te trzy rzeczy naraz, jak w przypadku smutnego dziedzictwa McCarricka. Jego zdolność do zbierania pieniędzy przyniosła mu władzę, a władza pozwoliła mu wykorzystywać ludzi seksualnie i pozostawać bezkarnym. Był za bardzo z tego świata. Nie można być McCarrickiem i naprawdę wierzyć w powołanie Kościoła do posługi kapłańskiej, więc niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z szaleństwem, czy złem, używam jego nazwiska, aby wskazać rodzaj zepsucia, którego jest przykładem. Jest też wiele mniej dramatycznych przypadków księży, którzy po prostu mają problemy z wypełnianiem swoich kapłańskich zadań tak, jak powinni; księży nadużywających różnych substancji, duchownych mających problemy emocjonalne lub problemy z relacjami, które nie mają charakteru seksualnego, ale wciąż są nieodpowiednie dla księdza, który powinien być czysty we wszystkim, co robi.

To jest wyzwanie dla mężczyzn w dzisiejszym świecie, a już na pewno dla duchownych. Jako biskup staram się być dla nich ojcem. Oni są moimi duchowymi synami i muszę się za nich modlić, a zwłaszcza razem z nimi. Muszę szybko nieść słowa zachęty i pamiętać, aby wyrazić uznanie i chwalić za dobrze wykonaną pracę. (Tak jak każdy ojciec zbyt łatwo zatracam się w pracy, a reaguję tylko wtedy, gdy pojawi się jakieś niedociągnięcie). Myślę, że ważne jest również, aby biskup poświęcił czas na poznanie swoich księży jako ludzi; jakie są ich ulubione zajęcia, zainteresowania, hobby? Jest to zawsze wzbogacające dla mnie osobiście i korzystne dla więzi, którą tworzę z moimi duchowymi synami, ucząc się o nich czegoś spoza realiów kościelnego świata.

Nie znam wszystkich odpowiedzi, ale próbuję kierować się miłością Chrystusa, prowadząc moich księży od grzechu w kierunku uczciwości, czystości, poświęcenia. Na szczęście w Tyler mieliśmy stosunkowo niewielkie problemy z nadużyciami czy innymi tego typu skandalami, choć pojawiały się pewne kłopoty, z którymi musieliśmy sobie poradzić – zawsze ze zrozumieniem, że możemy zostać odnowieni w Bożym miłosierdziu. Musimy jednak trzeźwo patrzeć na czasy, w których żyjemy; musimy brać pod uwagę obecność zła.

Dym Szatana w Kościele

Jak powiedział papież Paweł VI, dym Szatana wdarł się do Kościoła. Myślę, że widzimy, jak ten dym staje się czasem ryczącym ogniem. Zło jest realne, zło jest potężne, ale Syn Boży umarł, zmartwychwstał i zwyciężył moc zła. Dlatego musimy radować się i żyć w wierze. Jak powiedział Chrystus: „Bramy piekielne go nie przemogą”. Mamy tendencję do myślenia o tym jak o gwarancji. Bóg jest po naszej stronie, bez względu na wszystko.

To prawda, ale może to również prowadzić do zbytniego poczucia bezpieczeństwa. Chrystus i Kościół zwyciężą, ale Kościół może zostać poszkodowany. Może stracić dusze. Może bardzo cierpieć. Kościół może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej. Chrystus nie dał nam żadnych gwarancji w tej kwestii. Nie przyjmujmy Jego obietnic i nie popadajmy w samozadowolenie, jak gdybyśmy nie mieli już nic do zrobienia, jakby nie było bitwy, którą musimy stoczyć. Musimy nieustannie bronić Kościoła przed atakami z zewnątrz i reformować go od wewnątrz.

Biskup Joseph E. Strickland – biskup diecezji Tyler w Teksasie, stanie, który wprowadził daleko idące zapisy o ochronie życia poczętego. Znany z dużej aktywności w sieci i mediach społecznościowych (prowadzi bloga oraz Twittera), walki o ochronę życia i żarliwej obrony doktryny katolickiej.

*fragment pochodzi z książki „Światło i zaczyn” wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit