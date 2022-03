Brawo!!! Antywojenny protest rosyjskiej dziennikarki w programie na żywo [ZOBACZ]

Niezwykła odwaga rosyjskiej dziennikarki, która postanowiła w programie nadawanym na żywo zaprotestować przeciwko wojnie, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie, mordując głównie cywilów. Kobieta pojawiła się na wizji z planszą z antywojennymi hasłami.

Sytuacja miała miejsce w trakcie nadawania na żywo w studiu Pierwogo Kanału. Prowadząca program informowała widzów o wydarzeniach tego dnia, kiedy nagle za jej plecami pojawiła się wspomniana dziennikarka. Na planszy znalazły się hasła takie jak:

„Przerwijcie wojnę! Nie dla wojny!”.

Apelowała też do widzów aby nie wierzyli w to, o czym informuje ich telewizja. „Tu was okłamują” – brzmiał napis.

Przez kilka sekund Rosjanie mieli szansę przeczytać prawdę na temat toczonej przez Rosję wojny. Dziennikarka, która postanowiła przerwać milczenie to Marina Owsiannikowa. Została ona zatrzymana, wszczęto wobec niej postępowanie administracyjne.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

dam/twitter,PAP