Brawo Polska! Orlen ogłosił historyczną inwestycję na Litwie

Wicepremier Jacek Sasin i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosili na dzisiejszej konferencji prasowej nową inwestycję polskiego koncernu na Litwie. W Możejkach powstanie instalacja pogłębionego przerobu, na którą Orlen przeznaczy 641 mln euro.

Budowa instalacji rozpocznie się jeszcze w tym roku. To największy projekt inwestycyjny na Litwie w historii Orlenu. Ma ona zwiększyć rentowność rafinerii w Możejkach i przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.

- „Inwestycja PKN Orlen w Możejkach to największa inwestycja w historii Litwy. Ma ona ogromne znaczenie dla całej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej Litwy, ale też wszystkich państw regionu”

- podkreślał na konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- „Orlen może sobie pozwolić na takie inwestycje jak w Możejkach dzięki temu, że dobrze nim zarządzamy. Tylko w pierwszym półroczu tego roku spółka wypracowała ponad 4 mld zł zysku. Przez cały okres rządów naszych poprzedników było to zaledwie 2,9 mld zł. Mało tego, przez ostatnie sześć lat koncern wypracował ponad 30 mld zł. To wynik o 10 razy lepszy niż za czasów PO-PSL”

- przypomniał wicepremier.

kak/PAP, Twitter, wPolityce.pl