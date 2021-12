Brazylijskie media: Sousa zapłacił gigantyczną karę na rzecz PZPN i rozwiązał kontrakt

Jak dowiadujemy się z brazylijskich mediów, dobiegła końca współpraca Paulo Sousy z reprezentacją Polski, ponieważ rozwiązał on kontrakt z PZPN. Dodatkowo Sousa za zerwanie kontraktu z polskim związkiem będzie musiał zapłacić gigantyczną karę pieniężną.

Brazylijski portal Globo podał, że Portugalczyk będzie musiał zapłacić 300 tysięcy euro kary, natomiast „kwestią czasu jest oficjalne ogłoszenie jego współpracy z Flamengo”.

W siedzibie PZPN w środę miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie zarządu związku, którego głównym tematem było dalsze prowadzeni przez Portugalczyka polskiej drużyny narodowej.

Po zakończeniu spotkania w wydanym komunikacie PZPN poinformował, że do odwołania nie będzie udzielał informacji co do rozmów z Paulo Sousą.

Brazylijski portal Globo kilka godzin później poinformował, że Sousa opłacił już wynoszącą 300 tysięcy euro klauzulę i jednocześnie rozwiązał umowę z PZPN.

W mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza potwierdził tą informację.

„Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji” – napisał prezes PZPN na Twitterze.

Paulo Sousa paga cerca de R$ 2 mi por rescisão com a Polônia, e Flamengo prepara anúncio https://t.co/TRdojQAoWa — ge (@geglobo) December 29, 2021

Jako Zarząd @pzpn_pl podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Sousą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 29, 2021

mp/globo.com/portal tvp info