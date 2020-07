Bronisław Czech-najwszechstronniejszy polski narciarz, bohater i przyjaciel Dunikowskiego

Bronisław Czech to postać, która powinna być znana nie tylko fanom sportu. Był to wybitny narciarz, ale też wielki patriota, który swoje życie zakończył w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Warto przypomnieć sylwetkę tego najwszechstronniejszy polskiego narciarza okresu międzywojennego i trzykrotny olimpijczyk. Jego działalność w czasie II wojny światowej zasługuje na upamiętnienie.

Bronisław Czech był 24-krotnym mistrzem Polski w konkurencjach narciarskich. Reprezentował Polskę w mistrzostwach świata zajmując w kombinacji norweskiej piąte miejsce w 1927 oraz czwarte dwa lata później. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku był dziesiąty w kombinacji norweskiej. Jako ratownik brał udział w szeregu wypraw ratunkowych TOPR. Od 1932 był trenerem narciarskim

To był narciarz, który wyprowadził dyscypliny zimowe w kraju na europejskie areny – mówił o Czechu Bronisław Chruścicki w "Radiowym Almanachu Sportowym

Niezłomną postawą wyróżnił się w trakcie II Wojny Światowej. Zaraz po jej wybuchu przyłączył się do ruchu konspiracyjnego, pełniąc rolę korespondenta do Węgier. 14 maja 1940 został aresztowany przez gestapo i miesiąc później znalazł się w transporcie więźniów do obozu koncentracyjnego

Niemcy bardzo chcieli, aby Bronisław Czech został trenerem ich narciarskiej młodzieży. Ten jednak odmówił. Uczestniczył w tamtejszym ruchu oporu organizowanym przez rotmistrza Witolda Pileckiego. W obozie Czech przyjaźnił się z Xawerym Dunikowskim, wybitnym polskim artystą.

Najwszechstronniejszy narciarz przedwojennej Polski zginął w 1944 roku w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz

Rr,Podhale24.pl