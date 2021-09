Brudziński: Tusk pojawił się w Polsce, by pilnować niemieckich interesów

„Przez wiele lat był takim niemieckim popychlem i swoją karierę polityczną uczynił z faktu mocnego trzymania się żakietu kanclerz Merkel” – powiedział Joachim Brudziński o Donaldzie Tusku. Wiceprezes PiS nazwał też dywagacje o rzekomym Polexicie „bzdurami” i „dyrdymałami”.

Europoseł obozu rządzącego jednoznacznie zadeklarował na antenie TVP Info, że Polska chce pozostać członkiem Unii Europejskiej. Opinie sugerujące, że działania obecnej polskiej władzy zmierzają do wyjścia z UE nazwał bzdurnymi.

Joachim Brudziński ostro wypowiedział się też o przywódcy opozycji totalnej a zarazem byłym premierze RP – Donaldzie Tusku, mówiąc, że przez wiele lat pełnił on rolę „niemieckiego popychla”. A teraz, „kiedy Merkel odchodzi z niemieckiej polityki, to on na powrót pojawia się w Polsce moim zdaniem po to, żeby pilnować interesów niemieckich i tego establishmentu brukselskiego” – stwierdził Brudziński.

ren/TVP Info