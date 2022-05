Brytyjski wywiad: Już jedna czwarta rosyjskich sił ,,nieskuteczna w walce’’

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało komunikat na temat stanu rosyjskich sił zaangażowanych w inwazję na Ukrainę. Obecnie „nieskuteczna w walce” ma być już ponad jedna czwarta użytych przez Rosjan jednostek.

Wedle informacji przekazanych przez brytyjski rząd, Rosja zaangażowała w wojnę na Ukrainie 120 batalionowych grup taktycznych, czyli około 65 proc. całej swojej naziemnej siły bojowej. Obecnie ponad jedna czwarta tych jednostek jest „nieskuteczna w walce”.

Brytyjski resort obrony podaje, że najbardziej ucierpiały elitarne jednostki wojskowe Rosjan, w tym Siły Powietrzne. Odtworzenie sił militarnych po trwającej wojnie ma zająć Rosji „lata”.

