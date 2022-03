Były przyjaciel Putina: Nie będzie wojny nuklearnej. To koniec Putina i putinowskiej Rosji

Znany rosyjski miliarder Siergiej Pugaczow, były oligarcha Putina, zwany swego czasu skarbnikiem Kremla, jest przekonany, że czeka nas pałacowy przewrót na Kremlu, po którym Putin definitywnie utraci władzę i nastąpi nieodwołalny koniec epoki putinowskiej Rosji.

Pugaczow udzielił wywiadu polskiemu kanałowi youtubowemu „Ciekawe historie”. Rosyjski miliarder uważa, że Putin nie rozpocznie wojny atomowej, bo choć sam być może chciałby to zrobić, to jednak nie są gotowi na nuklearną wojnę.

„Putin będzie szantażować Zachód. Będzie mówił, że jutro naciśnie czerwony przycisk w swojej czarnej teczce. Będzie to robił. Ale to koniec Putina i putinowskiej Rosji. Tej Rosji już nigdy nie będzie. Dzięki Ukrainie” – mówił Pugaczow..

Nazywany niegdyś bankieemr Kremla miliarder uważa, że zachodnie sankcje nałożone na Rosję już zniszczyły rosyjską gospodarkę. Nie wierzy jednak, że Rosjanie licznie wyjdą na ulice protestować przeciwko Putinowi i jego polityce.

Były przyjaciel Putina nakreślił postać rosyjskiego dyktatora, jako człowieka „słabego i tchórzliwego”. „On jeszcze nie rozumie, że putinowskiej Rosji już nie ma. Ale po rozmowie w kręgu swoich doradców zrozumie, że wojsko czy służby już nie są z nim. To będzie taki pałacowy przewrót. Może być łagodny, może być bardzo ostry. Być może do władzy dojdą współpracownicy Putina, którzy zdecydują się go wydać, by ratować siebie i swój kraj. Dziś wartość Putina jest bardzo niska i jego otoczenie to rozumie. Ja z nimi rozmawiam przez telefon. Jeszcze miesiąc temu bali się powiedzieć o nim cokolwiek złego przez telefon. Dziś natomiast powtarzają to, co mówią Ukraińcy. A to przecież najbliższy krąg Putina” – tłumaczył Siergiej Pugaczow.

Dawny putinowski oligarcha zwrócił też uwagę, że rosyjski przywódca po dojściu do władzy nie rozwijał wojska, lecz za jego rządów armia została zdegradowana, zdemoralizowana i rozkradziona. Jest też ona – zdaniem Pugaczowa - kompletnie nieprzygotowana do ataku na Ukrainę. A w swych obecnych działaniach wojennych na terenie Ukrainy korzysta jeszcze ze starego sprzętu z czasów wojny w Afganistanie sprzed ponad czterech dekad.

ren/YouTube „Ciekawe historie”