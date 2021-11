Cela plus. Były prezydent Świętochłowic oraz dwaj urzędnicy w rękach policji – korupcja i mobbing

Policjanci komendy wojewódzkiej zwalczający przestępczość korupcyjną zatrzymali byłego już prezydenta miasta Świętochłowice, jego zastępcę oraz dwóch urzędników mniejszej rangi. Zatrzymani zostali doprowadzeni wczoraj do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszeli zarzuty. Podejrzani są o popełnienie przestępstw związanych z pełnieniem w latach 2011-2018 funkcji publicznych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach czterech podejrzanych o popełnienie przestępstw, związanych z pełnieniem w latach 2011-2018 funkcji publicznych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach. Wśród nich znaleźli się m.in. były Prezydent Świętochłowic, jego ówczesny zastępca oraz dwóch ich najbliższych współpracowników. Zatrzymania miały miejsce na terenie Śląska m.in. w Katowicach oraz w Warszawie. Jest to efekt śledztwa, którym od kilku lat pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zajmują się śledczy wydziału zwalczającego korupcję na terenie Śląska . Postępowanie dotyczy nieprawidłowości w Urzędzie Miasta Świętochłowice w latach 2011-2018. Zatrzymania miały miejsce wczoraj rano, prawie równocześnie w kilku miejscach. W Warszawie śląscy policjanci zatrzymali ówczesnego wiceprezydenta Świętochłowic oraz na Śląsku, gdzie zatrzymano byłego już prezydenta Świętochłowic oraz dwóch byłych urzędników. Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty.

Byłemu prezydentowi przedstawiono łącznie 11 zarzutów. Dotyczą one nadużycia uprawnień i wywierania bezprawnego wpływu na działaczy lokalnych mediów, w tym przez kierowanie gróźb oraz stosowanie mobbingu w Urzędzie Miejskim. Inne zarzuty związane są z przestępstwami przeciwko wyborom do Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz występki związane z fikcyjnym zatrudnieniem asystentek w magistracie i przywłaszczeniem służbowego sprzętu elektronicznego. Zatrzymany jest również podejrzany o przyznanie trzem najbliższym współpracownikom bezpodstawnych premii i dodatków służbowych w łącznej wysokości ponad 1,1 miliona złotych – z tego w większości, bo aż 880 tysięcy złotych, swojemu zastępcy.

Zastępcy prezydenta i aktualnemu radnemu Rady Miejskiej w Świętochłowicach, zatrzymanemu w Warszawie. przedstawiono łącznie 5 zarzutów, obejmujących przywłaszczenie powierzonego sprzętu elektronicznego, działań związanych z drukowaniem materiałów wyborczych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, utrudnianiem postępowania karnego, ukrywaniem świadków, połączonym z czasowym pozbawieniem ich wolności oraz podżeganiem świadków do składania fałszywych zeznań i skierowania postępowania karnego przeciwko innej osobie. Zarzuty obejmują również naruszenie praw pracowniczych, czyli tzw. mobbing.

Policjanci zatrzymali także dwóch innych urzędników w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, którym przedstawiano zarzuty m.in. przywłaszczenia służbowego sprzętu elektronicznego oraz podżegania świadków do składania fałszywych zeznań i skierowania postępowania karnego przeciwko innej osobie.

mp/policja.pl