Cela plus! Działali w czasach PO/PSL. Rozbita potężna grupa przestępcza

Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP, KWP i KAS brało udział w rozbiciu gangu, którego członkowie podejrzani są m.in. o lichwę. Z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach wynika, że członkowie grupy wyłudzali nieruchomości w zamian za wysoko oprocentowane pożyczki, które nie odzwierciedlały faktycznej wartości obiektów. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę traciły często dorobek życia. Do sprawy zatrzymano 13 osób.

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy udzielając wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie ich spłaty. Wobec osób sprzeciwiających się realizacji zobowiązań kierowane były nawet groźby. Według śledczych grupa mogła działać w latach 2008 - 2015. W tym czasie mogli oszukać wiele osób, przejmując od nich nieruchomości.

Z ustaleń policjantów wynikało, że osoby będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wpadały w macki zorganizowanej grupy przestępczej. Poszkodowani znajdowali w prasie lub w internecie ogłoszenia, gdzie proponowano wysokie pożyczki gotówkowe pod zastaw nieruchomości, z krótkim okresem spłaty. Wysokość pożyczek wahała się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych, a czas na ich spłatę wynosił od kilku miesięcy do roku. Wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczki co najmniej kilkukrotnie przekraczała wartość niespłacanej pożyczki.

Według śledczych zdarzało się również, iż kwota rzeczywiście wypłaconej pożyczki była niższa niż ta wskazana w akcie notarialnym. Najczęściej też po podpisaniu umowy okazywało się, że pokrzywdzeni zobowiązani są pokryć zatajone przed nimi prowizje pożyczek w wysokości nawet kilkudziesięciu tys. zł. Umowy konstruowane były w ten sposób, iż w przypadku braku spłaty pożyczki pożyczkodawca mógł skierować sprawę do sądu o przejęcie nieruchomości, która stanowiła zabezpieczenie spłaty. Oczywiście klauzula taka umieszczona była w umowie pożyczki.

We wtorek policjanci z Zarządu w Kielcach CBŚP przeprowadzili działania przy wsparciu funkcjonariuszy z innych zarządów CBŚP, Komend Wojewódzkich Policji oraz ze Świętokrzyskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Akcję, w której udział wzięło blisko 100 funkcjonariuszy, przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i śląskiego. Wówczas to zatrzymano 13 osób i przeszukano 17 obiektów. W trakcie działań zabezpieczono nośniki danych informatycznych, komputery oraz dokumentację, która jest dokładnie analizowana. Zabezpieczono także mienie należące do podejrzanych w postaci pieniędzy, biżuterii i samochodu.

W Prokuraturze Okręgowej w Kielcach zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyzysku kontrahenta (lichwy), oszustw czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Na podstawie zebranego materiału dowodowego skierowano do sądu 8 wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.

mp/policja.pl