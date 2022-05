Cela plus: Gang o charakterze zbrojnym rozbity. Przejęto 250 sztuk broni i zatryzmano 82 osoby

Ponad tysiąc policjantów CBŚP, KSP, KWP, CPKP BOA, SPKP, funkcjonariuszy SG, wspartych przez funkcjonariuszy z Niderlandów i pracowników Europolu, przeprowadziło potężne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. W jej wyniku w Polsce i w Niderlandach zatrzymano 82 osoby i przejęto tylko w Polsce 250 jednostek broni palnej, różnego rodzaju i kalibru oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. W Prokuraturze Krajowej zatrzymanym przedstawiono łącznie ponad 100 zarzutów.

Sposób działania grupy jest wyjaśniany od 2020 roku. To wówczas, policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem bronią palną. Okazało się, że członkowie tej grupy działali na terenie województw: łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi wszczęto śledztwo, w efekcie którego ustalono role poszczególnych członków gangu. Z zebranych informacji wynika, że przemycona broń z Niemiec, Francji, Belgii, Czech czy z Niderlandów trafiała do Polski i tu była sprzedawana. Według funkcjonariuszy członkowie grupy przerabiali również broń w taki sposób, że stawała się ona bronią palną i możliwe było strzelanie z niej ostrą amunicją. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że jeden z podejrzanych przebywa w Niderlandach, skąd może nadzorować całą strukturę grupy. Dlatego też, aby zatrzymać wszystkich podejrzanych jednocześnie, policjanci CBŚP i prokuratorzy ściśle współpracowali ze służbami niderlandzkimi, przy wsparciu funkcjonariuszy Weapons & Explosive przy Europolu.

W minionym tygodniu przeprowadzono potężne uderzenie w wielu miejscowościach na terenie niemal całej Polski i w jednej miejscowości w Niderlandach. W działaniach w naszym kraju uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy z zarządów terenowych CBŚP, Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP, Komendy Stołecznej Policji i Komend Wojewódzkich Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznego Policji z Łodzi, Wrocławia, Kielc, Radomia, Olsztyna i Katowic, a także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i przedstawiciele z Weapons & Explosive przy Europol-u.

W wyniku przeprowadzonych działań w Polsce zatrzymano 81 osób. Wówczas to, przeszukano około 300 miejsc, gdzie mogła być ukryta nielegalna broń. W trakcie akcji zabezpieczono 250 jednostek broni palnej, różnego rodzaju i kalibru oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. Wśród zabezpieczonych jednostek znajduje się broń myśliwska oraz jednostki broni krótkiej bojowej.

Tego samego dnia wczesnym rankiem w Niderlandach, miejscowi funkcjonariusze przy współpracy z Europolem, zatrzymali jedną osobę, u której w miejscu zamieszkania zabezpieczono kilka jednostek broni palnej.

W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi zatrzymanym przedstawiono łącznie ponad 100 zarzutów, głównie posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia lub jej przerabiania czy udostępniania. Wśród zatrzymanych jest 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, z czego dodatkowo 2 podejrzanym grozi odpowiedzialność za kierowanie tym gangiem. Ponadto w czasie działań zatrzymano jedną osobę, której przedstawiono zarzut posiadania treści pedofilskich. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zastosowano wobec 9 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

