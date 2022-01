Cela plus: Policjanci przejęli milion tabletek do produkcji metamfetaminy. Zatrzymanym grozi 15 lat odsiadki

Policjanci CBŚP najpierw zapobiegli przemytowi tabletek z pseudoefedryną, potem transakcji takich środków, aby następnie zlikwidować magazyn z mnóstwem leków, m.in. psychotropowych, z pseudoefedryną, czy nawet tych których sprzedaż w Polsce jest zabroniona. Łącznie przejęto ok. milion tabletek, z których można by uzyskać co najmniej 50 kg metamfetaminy, wartej na czarnym rynku ok. 9 mln zł. Jest to efekt wielomiesięcznej pracy policjantów z katowickiego Zarządu CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Policjanci Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, od ponad roku wyjaśniają sposób działania międzynarodowego gangu, którego członkowie trudnili się m.in. pomocnictwem do produkcji metamfetaminy, poprzez wprowadzanie do obrotu prekursorów narkotykowych w postaci tabletek zawierających pseudoefedrynę.

Pierwsze zatrzymania odbyły się w lutym minionego roku we Wrocławiu, kiedy to zatrzymano dwoje obywateli Czech. Wówczas to, policjanci przejęli 60 tys. wypestkowanych z blistrów tabletek zawierających pseudoefedrynę. Nielegalny towar zapakowany w 23 pudełka po ryżu, ukryty był w bagażniku auta. W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty pomocnictwa do produkcji metamfetaminy. Oboje zatrzymani zostali skazani jeszcze nieprawomocnymi wyrokami.

Dalsze czynności i weryfikacje informacji doprowadziły do zatrzymania dwóch kolejnych podejrzanych. Mężczyźni wpadli w trakcie transakcji, której przedmiotem było ponad 2 tysiące opakowań pastylek z pseudoefedryną (30 tys. tabletek). Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego towaru to blisko 150 tysięcy złotych. Podczas akcji policjanci przejęli także ponad 320 tysięcy złotych w gotówce.

Kolejnym krokiem, jaki wykonali policjanci CBŚP, było dotarcie i zlikwidowanie magazynu prekursorów narkotykowych, który znajdował się w centralnej Polsce. Jak się okazało w wynajętym, niedziałającym punkcie apatycznym dwa pomieszczenia były niemal w całości wypełnione kartonami z lekami. Wśród medykamentów znajdowały się przede wszystkim lekarstwa zawierające pseudoefedrynę, nawet te których sprzedaż w Polsce jest zabroniona. Przejęto także środki psychotropowe i opioidy. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko milion tabletek, wartych na czarnym rynku ponad 3 mln zł. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych i użytkowanych przez nich, policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar i grzywien w gotówce ponad 1,3 mln zł.

W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i pomocnictwa do produkcji metamfetaminy. Sąd po dokonaniu analizy akt sprawy zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczne aresztowanie. Zatrzymanym grozić może kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

cbsp.policja.pl