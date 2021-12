Cela plus: Pracownik SRK zatrzymany na gorącym uczynku podczas przyjęcia łapówki

Do prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadzili Dariusza K. inspektora nadzoru inwestorskiego zatrzymanego na „gorącym uczynku” podczas przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 30 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty i na wniosek prokuratora zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymany na „gorącym uczynku”

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez przedstawicieli Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA Kopalni Węgla Kamiennego „Centrum” Oddział w Bytomiu. Dariusz K. inspektor nadzoru inwestorskiego został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA „na gorącym uczynku” przyjęcia łapówki w wysokości 30 tysięcy złotych w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień inspektorskich i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków mogących wyrządzić szkodę majątkową w spółce SRK SA. Dariusz K. miał odstąpić od formułowania zastrzeżeń do wykonywanych prac w związku z robotami budowalnymi. Łapówkę przyjął od przedstawiciela firmy wykonującej usługi dla spółki SRK SA.

Prokuratorskie zarzuty

Zatrzymany został doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia przestępstw korupcyjnych polegających na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 30 tysięcy złotych w zamian za nadużycie uprawnień kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz art. 228 § 4 kk i art. 296a § 1 kk.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Trafił do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec Dariusza K. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Apel prokuratury

Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 229 § 6 kk sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną nie podlega karze, jeżeli korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten dowiedział się o popełnionym przestępstwie.

W związku z powyższym Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej Dariuszowi K. aby w celu skorzystania z dobrodziejstwa art. 229 § 6 kk, zgłaszały się do Ślaśkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub do CBA

