Cela Plus: Sprawiedliwość po latach. Postawiono zarzuty w sprawie spalenia rodziny w mieszkaniu

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wspólnie z Zarządem we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące dokonanego 24 lutego 2007 r. we Wrocławiu umyślnego podpalenia mieszkania, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. W listopadzie i grudniu 2019 r. zarzuty w tej sprawie prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił jednemu z bezpośrednich wykonawców przestępstwa oraz jednemu ze zleceniodawców. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zabójstwa członków rodziny Ż. w wyniku umyślnego podpalenia mieszkania, zagrożenia dla życia i zdrowia pozostałych mieszkańców kamienicy, a także udziału w obrocie znacznymi ilościami heroiny. Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Aktualnie przebywają w Aresztach Śledczych.

Kolejne zarzuty w sprawie

Po ich aresztowaniu prokurator i policjanci kontynuowali czynności mające na celu ustalenie wszystkich sprawców zbrodni sprzed 13 lat. Skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów kolejnej osobie – drugiemu zleceniodawcy przestępstwa . Usłyszał on zarzuty w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w dniu 30 lipca 2020 r. Na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany przez Sąd.

Ustalenia śledztwa

Z ustaleń śledztwa wynika, że 24 lutego 2007 r. przy ul. Św. Wincentego we Wrocławiu doszło do przestępczych porachunków w wyniku, których około godziny 2 w nocy sprawcy podpalili jedno z mieszkań w kamienicy. Na skutek pożaru śmierć poniosło czterech członków rodziny, a pozostali mieszkańcy zostali narażeni na utratę życia i zdrowia. Sprawcy pod osłoną nocy oblali benzyną drzwi wejściowe do jednego z mieszkań, w którym znajdowali się pokrzywdzeni. Ponadto wlali benzynę przez szparę w drzwiach do wnętrza lokalu, a następnie podpalili drzwi wejściowe odcinając drogę ucieczki śpiącym mieszkańcom, po czym zbiegli z miejsca zdarzenia.

Powrót do sprawy sprzed lat

Śledztwo prowadzone początkowo przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Śródmieście nie dostarczyło podstaw aby uznać, że do tragicznego pożaru doszło na skutek umyślnego podpalenia. Postępowanie zostało 26 czerwca 2007 roku umorzone, a akta sprawy 30 kwietnia 2014 r. zostały zniszczone.

Dopiero prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji trafili na poszlaki i nowe tropy mogące doprowadzić do rozwiązania tej sprawy. Nowe dowody uzyskali prowadząc sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie województwa dolnośląskiego. Początkowe poszlaki i lakoniczne informacje, zostały zweryfikowane i doprowadziły do zdobycia istotnych dla sprawy dowodów.

W toku śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy w postaci oględzin akt licznych postępowań karnych z tego okresu, uzyskania dokumentacji dotyczącej pożaru z Państwowej Straży Pożarnej, oględzin akt instytucji państwowych i samorządowych, zeznań świadków, wyjaśnień skruszonych gangsterów w innych postępowaniach karnych. Dowody te zostały poddane analizie przez zespół biegłych z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej. Opinie biegłych pomogły na ustalenie faktycznej przyczyny pożaru, a wszystkie wykonane w sprawie czynności doprowadziły do ustalenia sprawców zbrodni sprzed lat i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

