Cela plus! Zabezpieczono aż 20 kg narkotyków – wielu aresztowanych

To była bardzo dobrze zorganizowana akcja płockich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W jej wyniku funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 20 kg narkotyków, które miały trafić na okoliczny rynek. Podejrzani o wprowadzania do obrotu i posiadanie zabronionych substancji to mężczyźni w wieku od 24 do 27 lat. Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego, czwórka podejrzanych została tymczasowo aresztowana.

Policyjna akcja uderzająca w przestępczość narkotykową przeprowadzona została w środę rano (24.11.2021) w miejscowości Wola Łącka. Tam policjanci na drodze krajowej zatrzymali do kontroli dwa pojazdy. Kryminalni w wyniku operacyjnych ustaleń mieli wiedzę, że podróżujący tymi pojazdami mężczyźni mogą wprowadzać do obrotu narkotyki. Ustalenia policjantów okazały się trafne.

W jednym z pojazdów, którymi podróżowali podejrzani, policjanci zabezpieczyli znaczne ilości marihuany, zapakowane w foliowe worki. W kolejnym z aut również ujawnili narkotyki. W tropieniu ukrywanych środków udział brała Ajra, policyjny pies służbowy wraz ze swoim przewodnikiem. W pojazdach policjanci zabezpieczyli blisko 4,5 kg marihuany. To był dopiero początek realizacji kryminalnych z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu płockiej komendy.

Na terenie posesji jednego z zatrzymanych policjanci ujawnili ponad 15 kg narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę i kokainę, które 26-latek ukrywał w foliowych workach w beczkach. W tym czasie kolejni policjanci przeszukiwali w Płocku mieszkanie wynajmowane przez kolejnego z zatrzymanych, gdzie znaleźli kilkadziesiąt gramów nielegalnych środków.

Efektem policyjnej akcji, było zabezpieczenie blisko 20 kg narkotyków, które miały trafić na okoliczny rynek.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu sierpeckiego (24 - 27 lat). Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej w Gostyninie wszczął śledztwo i przedstawił wszystkim podejrzanym zarzut wprowadzenia do obrotu narkotyków. Za ten czyn grozi im do 12 lat więzienia. Ponadto 26- i 27-latek usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.

Sąd zdecydował, że wszyscy zatrzymani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

mp/policja.pl