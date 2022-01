Cela plus: Zlikwidowano przemyt broni i narkotyków do Szwecji. 7 osób w rękach policji

Zlikwidowany kanał przerzutowy broni palnej, amunicji, tłumików oraz narkotyków, to efekt wspólnych działań policjantów CBŚP, prokuratury i szwedzkich służb. Podczas działań zatrzymano 7 osób i zabezpieczono 10 jednostek broni palnej (Glock) i amunicję. Policjanci udaremnili także przemyt 3 jednostek broni maszynowej z tłumikiem i amunicją oraz 2 kg 3CMC. Śledztwo prowadzi rzeszowski oddział Prokuratury Krajowej. Operacja została przeprowadzona na terenie Polski i Szwecji, przy wsparciu polskiego oficera łącznikowego.

Sprawa miała swój początek w październiku minionego roku, kiedy to służby szwedzkie przejęły transport 10 glocków z amunicją i magazynkami. Sprawą zainteresowali się policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji. Ci funkcjonariusze przez wiele miesięcy dokładnie ustalali kolejne wątki w sprawie, zbierając wciąż nowe informacje. Wynikało z nich, że z Polski do Szwecji biegnie kanał przerzutowy broni palnej i narkotyków. Wszystko wskazywało na to, że kanał został zorganizowany przez obywateli Polski działających w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się przemytem broni palnej i amunicji oraz wewnątrzwspólnotowym obrotem środkami odurzającymi. Pod pozorem importu i eksportu legalnych towarów np. części samochodowych, podejmowane były próby przemytów.

Zgromadzone w toku czynności materiały stanowiły podstawę do wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu śledztwa w tej sprawie, które przejął do prowadzenia Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy funkcjonariusze prowadzili stałą współpracę z organami ścigania w Szwecji, przy wsparciu polskiego oficera łącznikowego akredytowanego na teren Królestwa Szwecji.

W międzyczasie okazało się, że grupa przygotowywała kolejny przemyt, tym razem środków odurzających. Policjanci CBŚP udaremnili przerzut 2 kg klofedronu (3CMC), zabezpieczając narkotyk jako materiał dowodowy w sprawie. Wartość tego narkotyku oszacowano na około 80 tys. zł.

W połowie stycznia 2022 roku, policjanci CBŚP udaremnili kolejny przemyt, przejmując 3 jednostki broni maszynowej, 140 szt. amunicji, tłumik i magazynki. Nielegalny towar miał przepłynąć Morze Bałtyckie ukryty w silniku samochodowym, specjalnie przygotowanym do przemytu czyli z usuniętymi wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi.

Największe uderzenie nastąpiło w minioną środę, kiedy to zatrzymano 7 osób. Policjanci CBŚP z Rzeszowa, przy wsparciu kolegów z Zespołów Specjalnych CBŚP z Krakowa, z Rzeszowa i z Poznania zatrzymali 4 osoby i przeszukali ich miejsca zamieszkania i użytkowania. Na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego zabezpieczono łącznie 70 szt. różnego rodzaju amunicji, 2 magazynki, amfetaminę, marihuanę, MDMA oraz stację radiową mogącą służyć do nasłuchu policyjnych częstotliwości. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono samochód oraz 17 tys. zł w gotówce.

Zatrzymanych doprowadzono do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadania nielegalnej broni palnej czy wewnątrzwspólnotowego obrotu środkami odurzającymi. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zadecydował o zastosowaniu wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Równocześnie na terenie Szwecji, tamtejsze służby przeprowadziły działania, zatrzymując 3 osoby (2 obywateli Polski i Szwedkę), które miały odebrać przesyłkę z nielegalnym towarem.

Podczas operacji zabezpieczono łącznie 10 jednostek broni palnej Glock, 430 szt. amunicji, 3 jednostki broni maszynowej z tłumikiem oraz 2 kg 3CMC.

CBSP.policja.pl