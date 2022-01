Cela plus! Żona zamordowanego 14 lat temu mężczyzny aresztowana. Postawiono jej zarzuty

14 lat temu doszło do zabójstwa w miejscowości Kadzidło. Dzięki uporowi śledczych w październiku 2021 roku zatrzymany został podejrzany o nie 41-latek. To jednak nie zakończyło tej sprawy. Szczycieńscy śledczy m.in. dzięki wsparciu ze strony specjalistów z laboratorium kryminalistycznego zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w tę zbrodnię. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie postawiła zarzuty pomocnictwa w zabójstwie, poplecznictwa oraz składania fałszywych zeznań 54-latce, żonie zamordowanego mężczyzny. Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec podejrzanej areszt tymczasowy.

W maju 2008 roku dwaj młodzi mężczyźni łowili ryby na jeziorze Świętajno w okolicach Raciboru i natknęli się tam na zalegające na dnie akwenu ciało. Ustalenia śledczych wskazywały, że było to ciało 42-letnieogo mężczyzny, który zginął w wyniku zabójstwa. Nie udało się wówczas ustalić tego, kto go dokonał. Zagadka została rozwikłana po latach. Zatrzymany w tej sprawie został 41-latek, który przyznał się do winy. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Więcej na ten temat pisaliśmy na stronie warmińsko-mazurskiej Policji: Rozwikłana sprawa zabójstwa sprzed 14 lat.

Śledczy od samego początku podejrzewali, że w sprawę zabójstwa mieszkańca Kadzidła może być również zamieszana jego żona. Dzięki wsparciu biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy funkcjonariuszom udało się potwierdzić swoje przypuszczenia. 54-latka, która na stałe obecnie zamieszkuje poza granicami kraju, przyjechała na święta do rodziny. Szczycieńscy śledczy przy współpracy kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wykorzystali ten moment i w poniedziałek, 27.12.2021 r. zatrzymali ją na terenie powiatu ostrołęckiego.

Na podstawie zebranego przez szczycieńskich śledczych materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Szczytnie postawił kobiecie trzy zarzuty. Zarzut pomocnictwa przy zabójstwie, poplecznictwa, a dokładniej zacierania śladów popełnionego przestępstwa oraz zarzut składania fałszywych zeznań. 54-latka złożyła wyjaśnienia, jednak nie przyznała się do postawionych jej zarzutów.

Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Obecnie trwają czynności mające na celu weryfikację złożonych przez 54-latkę wyjaśnień, a zastosowany środek pozwoli odizolować podejrzaną w sprawie, co przyczyni się do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego.

Zgodnie z art. 18 § 3 kodeksu karnego, odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienie czynu zabronionego swoim zachowaniem ułatwia innej osobie jej popełnienie. Karę za pomocnictwo wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa.

mp/policja.pl