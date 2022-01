Ceny regulowane? Buda: Już to robimy

W programie „Graffiti” na antenie Polsat News wiceminister funduszu i polityki regionalnej Waldemar Buda wskazał, że rząd reguluje ceny obniżając podatki.

W piątek poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości mówił o możliwości wprowadzenia przez rząd regulowanych cen na podstawowe artkuły spożywcze. Później wyjaśnił, że jego wypowiedź nie była zapowiedzią działań rządu, a jedynie reakcją na krytykę.

- „Jasno w programie zaznaczyłem, że to jedynie odpowiedź na ciągłą krytykę każdego naszego działania ze strony opozycji. Powiedziałem to w formie - to też (ceny regulowane) byście pewnie krytykowali. Nie jest to zapowiedź działań rządu”

- napisał na Twitterze.

Do sprawy odniósł się dziś wiceminister Waldemar Buda, który wskazał, że w rzeczywistości rząd już reguluje ceny.

- „Zawsze to polega na tym, że jeśli ustalamy cenę regulowaną, to nadwyżkę wyrównuje państwo. De facto to robimy. Obniżając podatki, obniżamy cenę. Ten sam skutek można osiągnąć obniżając obciążenia publiczno-prawne, które wpływają na koszty produktu”

- powiedział.

Zaznaczył, że skuteczniejszym rozwiązaniem od wyselekcjonowania grupy produktów, których ceny byłyby regulowane, jest wpływanie na całą gospodarkę przez ceny paliw, prądu i gazu.

kak/Polsat News, DoRzeczy.pl